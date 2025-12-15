Fiorentina, torna Christensen dallo Sturm Graz

Oliver Christensen torna alla Fiorentina. Il portiere danese classe 1999 ha terminato la prima parte di stagione in Austria con lo Sturm Graz e rientra alla base in attesa di definire il suo futuro. Finora aveva giocato 23 presenze tra campionato, preliminari di Champions League e girone di Europa League, con 7 clean sheet totali

Giorni complicati in casa Fiorentina con la squadra ultima in classifica e in ritiro al Viola Park in attesa del prossimo match di Conference League a Losanna e della sfida di campionato contro l'Udinese. Alla rosa a disposizione di Paolo Vanoli, per il momento confermato, si aggiunge anche Oliver Christensen. Il portiere danese infatti è rientrato dal presito in Austria con lo Sturm Graz con cui ha giocato la prima parte di stagione. Il portiere danese lascia il club austriaco dopo il reintegro in rosa di Daniil Khudiakov, che tornerà a fare il titolare. Finora aveva giocato 23 presenze tra campionato, preliminari di Champions League e girone di Europa League, con 7 clean sheet totali.