Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina, Christensen torna dal prestito allo Sturm Graz

Calciomercato

Oliver Christensen torna alla Fiorentina. Il portiere danese classe 1999 ha terminato la prima parte di stagione in Austria con lo Sturm Graz e rientra alla base in attesa di definire il suo futuro. Finora aveva giocato 23 presenze tra campionato, preliminari di Champions League e girone di Europa League, con 7 clean sheet totali

FIORENTINA, VANOLI CONFERMATO

Giorni complicati in casa Fiorentina con la squadra ultima in classifica e in ritiro al Viola Park in attesa del prossimo match di Conference League a Losanna e della sfida di campionato contro l'Udinese. Alla rosa a disposizione di Paolo Vanoli, per il momento confermato, si aggiunge anche Oliver Christensen. Il portiere danese infatti è rientrato dal presito in Austria con lo Sturm Graz con cui ha giocato la prima parte di stagione. Il portiere danese lascia il club austriaco dopo il reintegro in rosa di Daniil Khudiakov, che tornerà a fare il titolare. Finora aveva giocato 23 presenze tra campionato, preliminari di Champions League e girone di Europa League, con 7 clean sheet totali.

Approfondimento

Nella testa dei giocatori della Fiorentina

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Fiorentina, torna Christensen dallo Sturm Graz

Calciomercato

Oliver Christensen torna alla Fiorentina. Il portiere danese classe 1999 ha terminato la prima...

Milan, Saelemaekers rinnova fino al 2031

Calciomercato

Arriva l'ufficialità del rinnovo con il Milan per Alexis Saelemaekers. L'esterno belga ha...

Tare: "A Maignan piace restare al Milan, a noi..."

milan

Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sul rinnovo di Maignan: "A lui piace stare...

Milan, valutato Hugo Souza se non rinnova Maignan

Calciomercato

Il Milan continua a lavorare per raggiungere un accordo per il rinnovo di Maignan. I rossoneri,...

Napoli, Lucca può partire nel mercato di gennaio

Calciomercato

Con il rientro di Lukaku, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli nel mercato di gennaio....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE