Con lo stop di Gimenez - che sarà operato alla caviglia - il Milan ha bisogno di un attaccante e si sta muovendo sul mercato. Igli Tare avrebbe già bloccato Niklas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham. Potrebbe essere lui il sostituto ideale e si spinge sempre di più per averlo. In queste ore dunque il Milan sta cercando di chiudere per Fullkrug.