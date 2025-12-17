Rossoneri a caccia di un sostituto di Gimenez e in pressing su Fullkrug del West Ham per chiudere l'operazione. La punta tedesca classe 1993 potrebbe essere il sostituto ideale del messicano che si opera alla caviglia
Con lo stop di Gimenez - che sarà operato alla caviglia - il Milan ha bisogno di un attaccante e si sta muovendo sul mercato. Igli Tare avrebbe già bloccato Niklas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham. Potrebbe essere lui il sostituto ideale e si spinge sempre di più per averlo. In queste ore dunque il Milan sta cercando di chiudere per Fullkrug.
La carriera
Da quando si è trasferito in Premier League, la punta classe 1993 ha messo a segno tre reti, tutte nella scorsa stagione mentre in questa è stato impiegato veramente poco ed è in uscita dal club londinese. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Borussia Dortmund, Werder Brema, Hannover 96 e Norimberga per un totale di 162 gol in 446 presenze.