Il Milan sta spingendo per Fullkrug, vuole chiudere: le news di calciomercato

Calciomercato

Rossoneri a caccia di un sostituto di Gimenez e in pressing su Fullkrug del West Ham per chiudere l'operazione. La punta tedesca classe 1993 potrebbe essere il sostituto ideale del messicano che si opera alla caviglia

GIMENEZ SI OPERA: LE NEWS

Con lo stop di Gimenez - che sarà operato alla caviglia - il Milan ha bisogno di un attaccante e si sta muovendo sul mercato. Igli Tare avrebbe già bloccato Niklas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham. Potrebbe essere lui il sostituto ideale e si spinge sempre di più per averlo. In queste ore dunque il Milan sta cercando di chiudere per Fullkrug.

 

numeri

La carriera

Da quando si è trasferito in Premier League, la punta classe 1993 ha messo a segno tre reti, tutte nella scorsa stagione mentre in questa è stato impiegato veramente poco ed è in uscita dal club londinese. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Borussia Dortmund, Werder Brema, Hannover 96 e Norimberga per un totale di 162 gol in 446 presenze.

