Fiorentina, opzione Paratici: contatti positivi

Fiorentina, per Paratici contatti positivi: prossime ore decisive

Calciomercato

Il club viola pensa a una figura dirigenziale: contatti positivi per Fabio Paratici, attualmente al Tottenham. L'ex Juventus ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia e la Fiorentina è fiduciosa di avere l'ok definitivo nelle prossime ore perché diventi il nuovo importante punto di riferimento della società

La Fiorentina è alla ricerca di una importante figura dirigenziale e ha contattato Fabio Paratici per riportarlo in Italia. L'ex Juve - attualmente al Tottenham - è disponibile ad accettare la proposta alle giuste condizioni e nelle prossime ore il club viola è fiducioso di avere l'ok definitivo. Oggi il direttore sportivo degli Spurs è regolarmente in tribuna per il mathc di Premier League contro il Liverpool, nell'attesa di capire se diventerà il nuovo punto di riferimento della società del presidente Commisso attualmente ultima in classifica.

