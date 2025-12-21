I rossoneri cercano insistentemente una punta e hanno individuato nell’attaccante tedesco il rinforzo giusto. In queste ore è stata inviata un’offerta al West Ham di prestito con diritto di riscatto e ora si attende la risposta del club inglese. Con il giocatore, invece, l’accordo c’è già

Il Milan si muove in attacco . Dopo l’operazione alla caviglia di Santiago Gimenez, che dopo l’intervento di pulizia artroscopica di giovedì ad Amsterdam dovrà stare fermo almeno altri due mesi, i rossoneri hanno inviato al West Ham un’offerta di un prestito con diritto di riscatto per Niclas Fullkrug . Ecco il profilo individuato dal club per rinforzare l’attacco, 32enne centravanti tedesco che in stagione ha raccolto solo 9 presenze e 413 minuti in Inghilterra. Ora si attende la risposta del West Ham, ma con il giocatore invece c’è già l’accordo. E il Milan vorrebbe averlo a disposizione nei primi giorni di gennaio.

La carriera

Da quando si è trasferito in Premier League, la punta classe 1993 ha messo a segno tre reti tutte nella scorsa stagione. Ceduto dal Borussia Dortmund nell’estate 2024 per 27 milioni di euro, Fullkrug aveva segnato 15 reti in 43 partite nell’unica annata coi gialloneri. In precedenza aveva invece indossato le maglie di Werder Brema (49 gol), Hannover (24) e Norimberga (18). Positivo anche il bilancio con la Nazionale tedesca dove gioca dal 2022: 14 reti in 24 presenze.