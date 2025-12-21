Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fullkrug-Milan, inviata offerta di mercato al West Ham: prestito con diritto di riscatto

Calciomercato

I rossoneri cercano insistentemente una punta e hanno individuato nell’attaccante tedesco il rinforzo giusto. In queste ore è stata inviata un’offerta al West Ham di prestito con diritto di riscatto e ora si attende la risposta del club inglese. Con il giocatore, invece, l’accordo c’è già

Il Milan si muove in attacco. Dopo l’operazione alla caviglia di Santiago Gimenez, che dopo l’intervento di pulizia artroscopica di giovedì ad Amsterdam dovrà stare fermo almeno altri due mesi, i rossoneri hanno inviato al West Ham un’offerta di un prestito con diritto di riscatto per Niclas Fullkrug. Ecco il profilo individuato dal club per rinforzare l’attacco, 32enne centravanti tedesco che in stagione ha raccolto solo 9 presenze e 413 minuti in Inghilterra. Ora si attende la risposta del West Ham, ma con il giocatore invece c’è già l’accordo. E il Milan vorrebbe averlo a disposizione nei primi giorni di gennaio.

La carriera

Da quando si è trasferito in Premier League, la punta classe 1993 ha messo a segno tre reti tutte nella scorsa stagione. Ceduto dal Borussia Dortmund nell’estate 2024 per 27 milioni di euro, Fullkrug aveva segnato 15 reti in 43 partite nell’unica annata coi gialloneri. In precedenza aveva invece indossato le maglie di Werder Brema (49 gol), Hannover (24) e Norimberga (18). Positivo anche il bilancio con la Nazionale tedesca dove gioca dal 2022: 14 reti in 24 presenze.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Fullkrug, inviata l'offerta del Milan al West Ham

Calciomercato

I rossoneri cercano insistentemente una punta e hanno individuato nell’attaccante tedesco il...

Fiorentina, contatti positivi con Paratici

Calciomercato

Il club viola pensa a una figura dirigenziale: contatti positivi per Fabio Paratici, attualmente...

Dossena: possibile ritorno a Cagliari in prestito

Calciomercato

Aveva lasciato i rossoblù nell'estate del 2024. Quest'anno non ha ancore collezionato minuti per...

Il Milan spinge per Fullkrug, vuole chiudere

Calciomercato

Rossoneri a caccia di un sostituto di Gimenez e in pressing su Fullkrug del West Ham per...

Fiorentina, torna Christensen dallo Sturm Graz

Calciomercato

Oliver Christensen torna alla Fiorentina. Il portiere danese classe 1999 ha terminato la prima...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE