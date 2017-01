Calciomercato, da Bonaventura a Sosa: punto Milan

Altra giornata di attesa e di riflessioni per il Milan, che continua a ragionare sulle mosse di mercato. Nomi più caldi che riguardano i rossoneri sono sempre quelli di Gerard Deulofeu e José Ernesto Sosa. Per l’attaccante spagnolo si aspettano novità dall’Everton: con Koeman che ha già dato il suo ok alla partenza del giocatore e lo stesso calciatore che sarebbe disposto a trasferirsi subito in Italia resta da definire la formula di un eventuale trasferimento. I dirigenti rossoneri stanno provando a convincere il club di Liverpool a cedere il classe 1994 in prestito secco, peraltro unica soluzione possibile visto che il diritto di recompra che possiede il Barcellona nei suoi confronti non consente all'Everton di inserire diritto o oppure obbligo di riscatto all'interno dell'operazione con i rossoneri.

Solo un prestito con diritto di riscatto - Ma gli inglesi continuano a chiedere l'obbligo di riscatto - non attuabile anche per le logiche societarie attuali del Milan, che dovrà chiudere il mercato a zero: la trattativa procede, se nelle prossime ore dovessero aprirsi spiragli per un prestito con diritto di riscatto l'ad Galliani sarebbe pronto anche a partire per Barcellona con l'intento di chiudere. I rapporti con la società catalana sono ottimi ma prima di poter ritrattare le condizioni attuali tra Barça e Everton, i rossoneri attendono notizie e sviluppi dall'Inghilterra. E mentre per giugno torna l’idea Gomez, il club rossonero ufficializza anche il rinnovo di Jack Bonaventura.