Calciomercato, Gabbiadini: il Southampton insiste

Manolo Gabbiadini non è stato utilizzato nell’ultima gara vinta dal Napoli contro il Milan, il futuro dell’attaccante è sempre più lontano dalla squadra di Maurizio Sarri. Dopo l’infortunio di Arek Milik - che molto presto sarà completamente recuperato - il calciatore classe 1991 non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella formazione azzurra e anche per questo le parti stanno lavorando per trovare la giusta soluzione che permetta al giocatore di ritrovare il sorriso altrove. Un divorzio che è ormai una certezza da qualche settimana, anche se le trattative che potrebbero permettergli di iniziare presto una nuova storia lontano da Napoli procedono a rilento.



Richieste troppo alte - Il profilo dell’attaccante viene seguito da alcune squadre inglesi (dal WBA al Watford fino al Southampton) e tedesche (Schalke 04 e Wolfsburg) ma al momento al club italiano non è arrivata alcuna offerta che possa soddisfare la richiesta. Per lasciarlo partire la società di De Laurentiis chiede 20 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalle pretendenti che per questo motivo non hanno fatto passi avanti decisivi per aggiudicarsi il giocatore. Al momento la società più convinta sembra essere il Southampton, che insiste per portare Gabbiadini in Inghilterra ma per un prezzo non superiore ai 15 milioni di euro circa. Anche oggi ci sono stati contatti tra le parti ma se il Napoli non abbassa le richieste l’accordo rimane comunque difficile da raggiungere.