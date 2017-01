Calciomercato, possibile scambio Niang-Ocampos

Si intrecciano ancora le vicende di campo e di calciomercato in casa Milan, mentre la squadra allenata da Vincenzo Montella - reduce dal ko contro il Napoli di sabato sera - lavora a Milanello per preparare la gara di mercoledì allo Juventus Stadium contro la formazione di Massimiliano Allegri, arrivano novità sia sul versante arrivi che sul versante possibili partenze. L’ultimo nome interessato è quello di M’Baye Niang, che nelle ultime settimane ha trovato poco spazio nell’undici titolare di Montella e che pertanto potrebbe pensare di lasciare Milano e i colori rossoneri in questi ultimi giorni di trattative.

Ritorno a Genova per il francese? - Il giocatore classe 1994 - che in questa stagione ha totalizzato 18 presenze segnando 3 gol e fornendo 3 assist ai compagni - potrebbe partire in prestito per ritrovare la forma e maggiore spazio; la società e lo stesso calciatore stanno valutando questa possibilità. Una idea nata nelle ultime ore dopo l’arrivo e l’ufficializzazione dell’acquisto di Gerard Deulofeu dall’Everton, Niang - e il Milan - stanno così riflettendo sul da farsi, mentre il Genoa si è già mosso per provare a riportare il calciatore a Genova sponda rossoblù. L’attaccante ha già giocato in Liguria nel club di Preziosi nella seconda metà della stagione 2014/2015 e proprio lì aveva segnato il primo gol in Serie A prima di fare ritorno a Milano. Ora si apre la possibilità di un ritorno, con i rossoblù che vorrebbero inserire nell’affare anche Lucas Ocampos.