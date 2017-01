Calciomercato, incontro Roma-Atalanta: il punto

Un’altra giornata intensa attende la Roma, a pochi giorni dalla fine del calciomercato la società giallorossa continua a lavorare per il presente ma anche per il futuro. Sull’agenda degli uomini mercato è segnato un incontro con l’Atalanta: con la società bergamasca si parlerà dei giovani Riccardo Marchizza (difensore classe 1998) e Marco Tumminello, attaccante sempre classe 1998. Due profili giovani che piacciono molto alla società della famiglia Percassi. L’Atalanta avrebbe intenzione di prendere entrambi: per quanto riguarda il difensore la volontà sarebbe quella di chiudere l’operazione - lasciando alla Roma una percentuale sulla futura rivendita - mandando poi il calciatore a giocare in prestito in un’altra squadra, presumibilmente in Serie B con il Cesena che può essere un’ipotesi.



Kessié per giugno - Inoltre le due società parleranno anche del cartellino di Franck Kessie, calciatore ora a Bergamo seguito con grande attenzione proprio dalla Roma. Sull’ivoriano classe 1996 c’è anche l’interesse del Paris Saint-Germain, che nelle scorse ore ha presentato un’offerta per prendere il giocatore a giugno. I nerazzurri vogliono però tenere il calciatore fino all’estate perché vogliono chiudere la stagione con lui; per questo i giallorossi lavorano per la prossima finestra di mercato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro - da pagare dal 2018. Va stabilito se i due giovani di proprietà della Roma potranno rientrare come contropartite nell’operazione per il centrocampista. In ogni caso i due club lavorano alla ricerca di un’intesa che possa accontentare tutte le parti.