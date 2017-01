Calciomercato, Milan-Ocampos: avanti tutta

Per un esterno che parte, ce n'è un altro che arriva. Lucas Ocampos - argentino classe '94 arrivato in estate - sta per lasciare il Genoa destinazione Milan. Col Niang al Watford, l'ex OM sta per vestire la maglia rossonera. Ci siamo quasi. I due club, infatti, stanno già programmando le visite mediche del giocatore, manca soltanto l'ultimo via libera dell'OM di Rudi Garcia (quello di Preziosi, presidente del Genoa, c'è già). Resta soltanto da attendere quindi. Il motivo? Semplice: il Genoa ha un obbligo di riscatto a determinate condizioni, quindi i francesi devono dare l'ok perché vada al Milan semplicemente in prestito). Avanti tutta quindi, ci siamo quasi. Ocampos sta per diventare un nuovo giocatore del Milan di Montella.

I dettagli - Il Genoa sta chiudendo per Palladino del Crotone, il suo arrivo libererebbe definitivamente Ocampos. Il Crotone, però, ha chiesto una contropartita tecnica in cambio dell'attaccante, si tratta di Gakpe o Ninkovic (richiesto dal presidente Vrenna). Si va avanti. Dettagli su Ocampos? Sarà prestito secco, l'ad Galliani sta aspettando l'ok formale dal presidente dell'OM e da Zubizzareta. Coi rossoblù, invece, l'accordo è stato già raggiunto, anche con l'agente del calciatore. A giugno l'OM si vedrà con la squadra di Preziosi ed entrambe decideranno il futuro dell'esterno. Visti i buoni rapporti tra le due società, però, a fine stagione - e se Ocampos dovesse far bene - i club cercheranno di venirsi incontro.