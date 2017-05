Ne parlano tutti e tutti lo vorrebbero, l'oggetto del desiderio di mezza Europa. Perfino Guardiola ne ha parlato bene: "Ha qualità enormi!". Parliamo di Gigio Donnarumma, portiere del Milan classe '99. Novantanove. Uno dei migliori in circolazione. E adesso, dopo un'altra stagione da protagonista, i rossoneri vogliono blindarlo. Assicurarsi il rinnovo di contratto e lasciare a bocca asciutta le altre pretendenti. L'obiettivo della società è uno solo: offrirgli un lungo - e ricco - contratto da top player, elevandolo a simbolo di un progetto vincente. Offrendogli, inoltre, anche la fascia di capitano. L'intenzione del portiere è chiara: vuole continuare con il Milan, club in cui è cresciuto e grazie al quale ha debuttato in Serie A. Il nuovo ds Mirabelli ne ha parlato così nelle scorse settimane: "Noi abbiamo voluto guardare il ragazzo negli occhi, senza parlare di cose particolari o altro, per cercare di capire la sua volontà, la sua voglia: Gigio ci ha dimostrato di essere determinato a rimanere".

Dida: "Gli consiglio di restare al Milan"

Di Donnarumma, come detto, ne parlano tutti. E in occasione della "reunion" rossonera per la Champions League del 2007, anche Nelson Dida ha espresso un parere sul "Gigio". Da portiere a portiere: "Spero che faccia sempre bene, ha tanto talento, spero rimanga nel Milan perché hanno voglia di vincere". Dida gli consiglia di restare in rossonero per lungo tempo: "Certo, stiamo parlando del Milan, una grande squadra che farà di tutto per tenerlo". Un commento anche sulla serata-Champions, tanti gli ospiti presenti. Da Oddo a Serginho, da Gattuso a Pippo Inzaghi, che schiantò il Liverpool con una doppietta delle sue rimasta nella storia: "E' bello essere qui, un piacere enorme ritrovare tutti, è stato emozionante. E' rimasta una grande famiglia". Un commento anche sul nuovo Milan cinese: "Speriamo facciano bene!".