Inter, è fatta per Spalletti: a breve la firma

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore dell'Inter. A certificarlo - dopo gli accordi preminari delle ultime settimane - l'esito dell'incontro avvenuto nella giornata di sabato a Firenze tra l'ex allenatore della Roma e la dirigenza nerazzurra, nelle persone di Gardini e Piero Ausilio. È arrivata la stretta di mano decisiva: il tecnico toscano firmerà un contratto di due anni, in cui non sono previste clausole. L'accordo verrà formalizzato la prossima settimana, quando avrà luogo anche la firma decisiva, utile a dare il via al nuovo rapporto tra Inter e Spalletti. Già deciso anche lo staff tecnico che accompagnerà l'allenatore nella sua nuova avventura milanese: sarà composto infatti da Marco Dominichini, Alessandro Pane e Daniele Baldini. A questi tre verrà aggiunto un ulteriore preparatore atletico.