Tare: "Offerte cifre da top player a Keita"

La risposta della Lazio non si è fatta attendere ed è stato lo stesso Igli Tare a commentare le parole dell’agente di Keita. "Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda, il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Balde Diao – ha dichiarato il direttore sportivo biancoceleste - Tali affermazioni non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c’è stato l’ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell’arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top player della Lazio".

Fratello Keita: "Offerte di rinnovo? Forse ha sbagliato mail..."

E, infine, è arrivata anche la risposta del fratello di Keita: "In merito alle dichiarazioni rilasciate dal signor Tare noto alcune stonature. Primo: l'incontro non è stato due settimane fa ma l'altro ieri e Tare non era presente. Secondo: non sappiamo a chi Tare abbia recapitato le sue offerte di rinnovo nell'ultimo anno visto che a noi non è arrivato nulla e visto che in data 19 febbraio lui stesso ha dichiarato di non conoscere l'agente di Keita... forse ha sbagliato indirizzo mail a cui inviare i documenti? E nel frattempo hanno trovato l'accordo con un'altra squadra".