Danilo resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa azzurra nel mercato invernale. Per la Juve potrebbe essere percorribile uno scambio (più conguaglio) con Raspadori, valutato non meno di 20 milioni. Su quest'ultimo c'è anche la Roma . Il Venezia intanto vuole Zerbin, mentre avanza lo scambio Caprile-Scuffet

Il Napoli continua a lavorare in vista del calciomercato invernale. Conte ha bisogno di un difensore, soprattutto dopo l'infortunio di Buongiorno che dovrebbe rientrare a fine gennaio, e l'obiettivo primario degli azzurri è Danilo per il quale c'è un fortissimo interesse. Il difensore della Juventus è in scadenza di contratto con il club e un suo eventuale arrivo in Campania escluderebbe quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina, visto che il brasiliano può giocare in ogni posizione della difesa.

La valutazione di Raspadori Per la Juventus potrebbe essere percorribile uno scambio (con conguaglio economico a favore del Napoli) con Giacomo Raspadori. I bianconeri cercano rinforzi in attacco e il numero 81 azzurro sta trovando poco spazio con Conte: per il club di De Laurentiis il suo valore non è inferiore a 20 milioni e l'operazione eventualmente potrebbe prendere corpo anche in prestito con obbligo di riscatto. Su Raspadori c'è anche la Roma con cui rimane in piedi l'idea di uno scambio con Lorenzo Pellegrini (in questo caso bisognerebbe trovare una quadra anche per l'ingaggio percepito dal centrocampista giallorosso, 6 milioni di euro).