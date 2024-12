Dele Alli è atteso in Italia in queste ore. Da domani, giovedì 26 dicembre, il centrocampista classe 1996 si allenerà in prova col Como. L'inglese non gioca da quasi un anno. L'ultima partita? Lo scorso 26 febbraio col Besiktas. Poi il grave strappo muscolare, il ritorno all'Everton (era in prestito in Turchia) e la rescissione del contratto col club di Liverpool. Ora dovrà ritrovare la condizione atletica: dopo un periodo di allenamenti insieme le parti valuteranno se firmare un contratto.