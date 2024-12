All'orizzonte la sfida in campionato contro la Fiorentina, ma fuori dal campo la Juventus continua a lavorare sul mercato. E il primo nome per rinforzare la difesa resta quello di Antonio Silva , centrale classe 2003 del Benfica. Ne ha parlato a Sky l'agente del giocatore, Jorge Mendes , intervistato ai Globe Soccer Awards in programma venerdì a Dubai (diretta alle 17 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio): " La Juventus vuole Antonio Silva e Antonio Silva vuole firmare con la Juventus . Il Benfica ha l’ultima parola, dovrà prendere una decisione e quindi serve avere un po’ di pazienza. Vedremo cosa succederà. Sicuramente ad Antonio Silva piacerebbe molto andare alla Juve. I tempi? Il mercato è ancora chiuso, vedremo… Lui è un giocatore molto importante, ha grande qualità ed è stato seguito dai più importanti club del mondo".

I dettagli

Antonio Silva è il giocatore ideale per un reparto che ha già perso Bremer e Cabal dai rispettivi gravi infortuni, pedina che non nasconde il desiderio di trasferirsi subito a Torino. Lo farebbe in prestito, a gennaio, mettendosi così a disposizione di Thiago Motta. Lo stesso Jorge Mendes ha parlato anche di un altro portoghese, Francisco Conceicao, già in forza ai bianconeri: "Il suo futuro è alla Juventus. È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo".