Offerta sotto l'albero per la Fiorentina, che registra l'interesse del River Plate per Martinez Quarta: c'è ancora distanza, ma si tratta. Per il difensore argentino sarebbe un ritorno nel club in cui è cresciuto e che ha salutato nel 2020 proprio per trasferirsi a Firenze

