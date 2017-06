Situazione-Conti

Andrea Conti è stata una delle rivelazioni di questo campionato, 23 anni e già una grande stagione con tanti gol e diversi assist. C'è l'accordo tra il Milan e il giocatore, ma non con l'Atalanta, che tra l'altro lo ritiene incedibile (ha ancora 4 anni di contratto). I nerazzurri, inoltre, sono molto infastiditi per come è stata gestita la situazione, sia per le tempistiche che per i modi, soprattutto a livello mediatico. Non solo dal Milan, ma anche da Conti. Accordo trovato tra club e giocatore, manca ancora quello con l'Atalanta.

Il punto sull'attacco

Tanti nomi, tanti profili sul taccuino di Fassone e Mirabelli. Il primo nome per l'attacco è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino autore di 28 reti nell'ultima stagione. Tuttavia, la prima offerta dei rossoneri non ha soddisfatto le richieste dei granata, che non vorrebbero darlo via (su di lui pende la clausola da 100 milioni valida per l'estero). Fassone&co hanno offerto 45 milioni, prezzo ancora troppo basso. Da Belotti ad Andrè Silva, attaccante del Porto classe '95. L'interesse del Milan c'è ed è concreto, Mirabelli lo segue fin dai tempi dell'Inter. L'ultimo nome è quello di Nikola Kalinic, bomber della Fiorentina funzionale al gioco di Montella, che a un prezzo contenuto potrebbe diventare un obiettivo concreto. Infine, capitolo Aubameyang: nell'incontro di casa Milan i rossoneri hanno visto anche l’intermediario Petralito, che tiene aperto il canale con il Borussia. "Auba" è il solito obiettivo.