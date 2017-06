Inter-Borja Valero: la trattativa si scalda. Dopo i sondaggi degli ultimi giorni, si intensificano i contatti tra le parti. Lo spagnolo della Fiorentina, già sulla lista di Spalletti ai tempi della Roma, è il prescelto dal tecnico toscano per il centrocampo nerazzurro, profilo adatto per le esigenze della nuova Inter. Presto potrebbero anche esserci dei contatti ufficiali con la Fiorentina, che ancora non sono stati avviati. Possibile, invece, che ci sia stato un primo approccio con l’agente del 32enne ex Villarreal la scorsa settimana, quando si trovava proprio a Milano. Dopo cinque stagioni in viola, non è dunque escluso che Borja Valero possa lasciare la Fiorentina, alla luce delle avances dei nerazzurri, che sempre a centrocampo dovrebbero perdere Brozovic, chiesto dall’Everton in un incontro ufficiale tra le società.

Pranzo Ausilio-Raiola: contatti per Tete dell’Ajax

Non solo rinforzi per il centrocampo nella testa dell’Inter. Si parla anche di difensori, in attesa di capire quali nomi lasceranno i nerazzurri nelle prossime settimane. Incontro nella mattinata di giovedì tra il direttore sportivo Piero Ausilio e Mino Raiola, seguito da un pranzo in cui si è intensamente parlato di Kenny Tete, giovane esterno dell’Ajax. Il classe 1995, promosso in questa stagione dalle giovanili ma già nel giro della nazionale maggiore, è un profilo che piace all’Inter, nonostante con il Lancieri abbia trovato spazio quasi solamente negli appuntamenti di Europa League. Al momento è lui il primo obiettivo per la fascia, davanti a Rick Karsdorp del Feyenoord, altro nome che i nerazzurri stanno valutando attentamente.