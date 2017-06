Spalletti: "Zhang ha grandi ambizioni"

Spalletti che nel corso di un’intervista rilasciata a Premium Sport ha aggiunto altri particolari relativi alla sua visita a Nanchino: "In Cina ho parlato con Zhang. L’ambizione e la passione che mi ha dimostrato mi hanno tranquillizzato. Qualche giocatore in più sarà importante, ma questa squadra ha già dei valori e un’ottima base, fatta di giocatori importantissimi. La storia della società è abbagliante, per il carisma dei vari giocatori, allenatori e presidenti che si sono succeduti. Dobbiamo partire da quella, ricordarla, per far avvertire ai giocatori l’importanza della maglia che indossano".