Donnarumma e il suo no al Milan, l'argomento principe del calciomercato non finisce di far parlare i protagonisti della vicenda. E così, mentre il portiere rossonero ieri ha fatto il suo esordio nell'Europeo Under 21 difendendo i pali della Nazionale di Di Biagio tra uno striscione d'insulti e un lancio di dollari finti, in poche ore prima il suo agente Raiola e poi l'Ad del Milan Fassone hanno voluto prendere la parola, espondendo il proprio punto di vista sulla trattativa più discussa degli ultimi anni. Oggi è stata la volta del dirigente rossonero, che ha scelto Sky Sport per rispondere alle accuse dell'agente del portierone rossonero, che nella conferenza stampa organizzata direttamente nella sua abitazione a Montecarlo aveva sottolineato l'atteggiamento minatorio tenuto dalla dirigenza rossonera durante le trattative per il rinnovo. Una risposta chiara, quella di Fassone, che non si sente di aver particolari colpe nella gestione del caso Donnarumma.

"Non credo che noi del Milan abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione della trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Siamo sempre stati coerenti fin dall'inizio e le cose che abbiamo detto a Raiola sin dalla prima settimana successiva al nostro insediamento sono le stesse che gli ho ripetuto anche la settimana scorsa. Abbiamo parlato tante volte con Donnarumma e tante volte con Raiola, abbiamo presentato loro un'offerta molto importante che poi nel corso dei giorni è diventata ancora più importante, le testimonianze d'amore nei confronti del giocatore sono state molteplici, ma alla fine è arrivata questa decisione. Non mi sento di aver sbagliato qualcosa in questa vicenda"

Nonostante i tantissimi insulti piovuti contro Donnarumma dai tifosi milanisti, anche nelle ultime ore il portiere della Nazionale Under 21 è sembrato comunque molto sereno, come testimoniato anche dai nostri inviati in Polonia che ieri lo hanno colto sorridente al termine della sfida contro la Danimarca. Di certo però, come riferito anche dallo stesso Raiola durante la conferenza di ieri, Gigio è molto triste per come sono andate le cose: "Ho sentito anche io dalle parole di Raiola questo sentimento - continua Fassone - ma per me non è una novità perché ogni volta che ho parlato con Donnarumma ho sempre visto nei suoi occhi lo sguardo di un ragazzo innamorato del Milan che voleva restare in rossonero. Sono certo che la decisione finale sia stata una scelta esclusivamente di business presa da Raiola, che è molto bravo a massimare i ricavi dai trasferimenti dei suoi giocatori, e sia stata subita da Gigio: dentro di me, dentro il mio cuore, resta ancora forte il sospetto che Gigio abbia sperato in un finale diverso. Magari la vita ci riserverà qualche sorpresa"