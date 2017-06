Patrik Schick è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. i 12 gol stagionali e le grandi prestazioni alla sua prima esperienza italiana hanno convinto i bianconeri a puntare su di lui: alla Sampdoria andranno 30.5 milioni di euro, pagamento che sarà spalmato su tre anni. Il ceco classe 1996, in questo momento impegnato anche nell'Europeo U21 con la sua Nazionale, ha fatto oggi tappa al JMedical di Torino, dove ha effettuato le visite mediche con lo staff della Juventus. Lunghissima giornata per l'attaccante, controlli di rito che sono durati più di otto ore. Schick è infatti arrivato intorno ale 9.15 al JMedical, andando via soltanto dopo le 17.30. Poi il ritorno in Polonia, per raggiungere i suoi compagni dell'Under 21 della Repubblica Ceca. E' iniziata così l'avventura bianconera di Patrik Schick, con questa lunga giornata dedicata alle visite mediche. Si attende soltanto l'ufficialità per l'arrivo dell'attaccante ceco alla Juventus a titolo definitivo. Solo in un secondo momento, poi, la società bianconera deciderà se mandare Schick in prestito per una stagione (la Sampdoria, per via di una clausola, ha la prelazione) oppure tenerlo in rosa.