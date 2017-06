La Lazio per la svolta

La Lazio potrebbe essere la terza squadra italiana, per il Papu, dopo le esperienze con Catania e Atalanta. Con i nerazzurri ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, con 16 gol e in doppia cifra anche per quanto riguarda gli assist. Un salto di qualità incredibile, considerando che non era mai riuscito nemmeno ad arrivare a 10 reti, in un unico campionato. Uomo decisivo, allora, in ogni accorgimento tattico studiato nel corso dell’anno da Gian Piero Gasperini. L’allenatore lo avrebbe voluto ancora al suo fianco, per poter giocare l’Europa League e continuare a tenere alto il livello di gioco espresso. Ma Gomez desiderava misurarsi in un contesto più impegnativo, in una grande della Serie A, complice anche l'età. Il Papu, infatti, ha toccato l'apice della carriera a 29 anni. La Lazio, quindi, pare al momento la più intenzionata a dargli questa opportunità.