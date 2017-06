Al meeting di Londra di mercoledì - tutti presenti, compresi il presidente James Pallotta ed Eusebio Di Francesco - fa seguito un’importante spedizione di mercato. La Roma, dopo l’acquisto di Hector Moreno, è pronta a fare sul serio per organizzare al meglio la rosa del prossimo futuro. A volare quest’oggi in Germania sono stati Mauro Baldissoni e il direttore sportivo Monchi: lì effettueranno diversi incontri di mercato, utili a sondare nuovi nomi, a trattare cessioni e a impostare le strategie per il calciomercato. Sicuramente ci sarà un incontro tra la delegazione giallorossa e lo Zenit di San Pietroburgo, club che sarà allenato dalla prossima stagione da Roberto Mancini. L’ex allenatore dell’Inter ha infatti puntato da settimane Kostas Manolas ed è già stata recapitata alla Roma un’offerta da 25 milioni di euro più bonus per il difensore greco, ora diviso tra l’addio all’Italia e il rinnovo con i giallorossi. Con lo Zenit si potrebbe parlare anche di Leandro Paredes, altro profilo che stuzzica la società russa: possibile un tentativo per avere subito l’argentino (seguito anche nelle ultime settimane dalla Juventus), che però non sarebbe per ora convintissimo della destinazione.