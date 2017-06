Riflettori puntati sull’attacco, perché le operazioni che riguardano il reparto offensivo rossonero non si fermeranno ad André Silva, talento portoghese classe 1995 arrivato dal Porto. Le attenzioni della dirigenza del Milan, infatti, sono rivolte anche a Nikola Kalinic: una trattativa iniziata nelle scorse settimane e che adesso è più che mai nel vivo. Fassone e Mirabelli hanno incontrato in un hotel al centro di Milano Ramadani (collaboratore dell’agente, Erceg, che gestisce gli interessi dell’attaccante croato nonché l’intermediario più vicino alla Fiorentina che ci sia in questo momento e negli ultimi anni) per provare a definire la trattativa per portare l’attaccante della Fiorentina a Milanello. Milan che nella trattativa Kalinic vorrebbe inserire una contropartita tecnica per provare ad abbassare il cash, con i nomi di Gianluca Lapadula e Kucka proposti dai rossoneri; Fiorentina che invece vuole solo contanti, almeno al momento. Erceg che sabato arriverà in Italia, segnale di come la trattativa sia davvero entrata nella fase 'calda', con il Milan che prova ad accelerare.