183 minuti, diluiti in dieci presenze complessive, e tanti interrogativi: sulla qualità del giocatore e anche sul suo futuro. Si è chiusa così, la stagione di Gabigol, tra tante ombre e una sola luce, l’unica: quel gol decisivo al Bologna che aveva rispolverato paragoni improbabili (almeno per il momento) con Ronaldo. Una suggestione, che serviva a tenere in vita l’immagine di una promessa, ad oggi non ancora mantenuta. Ma l’Inter non vuole sconfessare il proprio investimento e crede che il giocatore possa tornare utile, dopo magari un anno di maturazione in un contesto che possa permettere a Gabriel Barbosa di potersi esprimere con continuità. E’ ciò che è emerso nelle parole del suo agente, Wagner Ribeiro, rilasciate alla testata portoghese O Jogo. "Partirà soltanto in prestito: così è stato deciso dai nerazzurri" ha spiegato il procuratore del brasiliano. E’ chiara, dunque, la volontà di rivederlo al termine della prossima stagione, quando potrà essere valutato anche in un clima di maggiore stabilità, visto l’arrivo di Spalletti e Sabatini nell’organigramma nerazzurro.