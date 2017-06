La conferma di Gianluigi Donnarumma e due volti nuovi, di spessore, da consegnare presto a Montella: sono queste le direttrici del calciomercato del Milan. Fassone e Mirabelli lavorano ad una doppia operazione, mentre attendono la fine degli Europei e un incontro chiarificatore con il portiere e i suoi agenti, per fare chiarezza sul futuro del giocatore. Lo stesso Donnarumma ha rimandato ogni discorso sul rinnovo alla prossima settimana, nonostante la bufera scatenata via social ieri sera. Intanto la dirigenza rossonera è più che attiva. In giornata, infatti, è stata fatta una richiesta al Bayer Leverkusen per Hakan Çalhanoglu, fantasista turco classe 1994, che all’occorrenza può essere schierato anche esterno alto a sinistra. I tedeschi vogliono 30 milioni di euro per far partire il calciatore, il Milan sembra intenzionato a proseguire nella trattativa, sperando di riuscire a far calare il prezzo puntando sulla volontà di Çalhanoglu di cambiare aria.