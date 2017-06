L'Inter sta lavorando per sfoltire la rosa, cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici della società: è il caso di Gary Medel - difensore/centrocampista classe '87 in nerazzurro dal 2014 - cercato dal turchi del Trabzonspor. Presentata un'offerta da circa 5 milioni di euro, altri 2.5 l'anno al giocatore. L'Inter ha dato l'ok per parlare con Medel, adesso si attede una risposta entro venerdì. E il Boca Juniors? Al momento non c'è stata alcuna offerta.

Sirene inglesi su Ranocchia

Anche Andrea Ranocchia sulla lista dei partenti, reduce dall'esperienza con l'Hull City. Il Genoa ci prova; c'è l'opportunità per un suo ritorno in Liguria, ma al momento il giocatore preferirebbe andare all'estero. E proprio della Premier League sono le due squadre interessate al difensore nerazzurro, classe '88: una proviene dall'Huddersfield (molto difficile però che Ranocchia accetti questa destinazione), l'altra dal West Bromwich Albion. In società, invece, potrebbe sbarcare Fabio Galante, l'ex difensore andrebbe a ricoprire il ruolo di club manager in virtù del suo buon rapporto con Luciano Spalletti. C'è ottimismo per l'esito della trattativa.