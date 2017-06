Dopo Dani Alves... Danilo? La Juve sta lavorando per il terzino brasiliano del Real, un profilo giovane da tempo nel mirino del tandem Marotta-Paratici. Quest'oggi, infatti, c'è stato un vertice di mercato a Milano tra Max Allegri e lo stesso Paratici per definire le prime mosse. Danilo - classe '91 - è l'obiettivo numero uno per la fascia destra, si continua a lavorare.

Pronta un'offerta da 15M per Danilo

La Juve fa sul serio e punta il brasiliano, previsto un nuovo incontro con l'agente del terzino: i bianconeri presenteranno un'offerta da 15 milioni di Euro più bonus per strapparlo al Real. Prima della finale di Champions, inoltre, i Blancos gli avevano promesso che se avesse chiesto di andar via sarebbe stato accontentato. Questa sembra essere l'occasione giusta. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 19/20 milioni di euro, ma occhio ad un'inserimento del Chelsea di Antonio Conte - fresco vincitore della Premier - che tra l'altro lo voleva già a gennaio. La giornata di giovedì, comunque, potrebbe essere quella decisiva per l'inizio dell'affare. E Bernardeschi? Si continua a lavorare anche lì, pronta un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus.

Da Alex Sandro ad Asamoah

Capitolo cessioni: su Alex Sandro non c'è soltanto il Chelsea, ma anche il Psg (il nuovo ds Antero Henrique lo aveva già avuto ai tempi del Porto). Per il momento la Juve resiste, ma se il giocatore dovesse aprire ad una cessione si potrebbe di inserire alcuni giocatori come contropartite: è il caso di Serge Aurier (terzino destro del '92) e il solito Blaise Matuidi. Riguardo Darmian, invece, si registra un possibile inserimento dell'Inter a partire da luglio. Riguardo Asamoah, infine, c'è una richiesta del Galatasaray: al momento nessuna offerta, i turchi vogliono prima provare a convincere il giocatore. Ma l'operazione si può chiudere.