Per la serie "a volte ritornano" spunta... Simon Kjaer. Ve lo ricordate? Ex Palermo e Roma, difensore danese classe '89 oggi in forze al Fenerbahce in Turchia. E adesso, dopo un'assenza di cinque anni, potrebbe tornare in Italia. Il Milan l'ha bloccato, prenotato. Coi rossoneri scatenati (hanno già preso Rodriguez, Kessie, André Silva, Musacchio e Borini). Tuttavia, prima di prendere Kjaer il Milan deve sfoltire la rosa, quei difensori che non rientrano più nei piani tecnici di Montella e della società: è il caso di Zapata, Rodrigo Ely e Paletta (c'è il Torino). Una volta ceduto uno di loro, il danese potrà arrivare a casa Milan per una nuova sfida personale. Intanto Kjaer è stato "prenotato". E dopo Palermo e Roma potrebbe tornare in Serie A.

Proseguono i contatti per Calhanoglu