Antonio Rudiger saluta la Roma e sbarca in Inghilterra: tutto fatto per il suo passaggio al Chelsea di Antonio Conte, fresco vincitore della Premier League coi Blues (il quale, tra l'altro, lo voleva già da tempo). L'accordo tra le due società è stato raggiunto, l'operazione si aggira intorno ai 33 milioni di euro più altri 5 di bonus (affare da 38 quindi). E tra lunedì e martedì il centrale tedesco svolgerà le visite mediche di rito, non prima di aver concluso la Confederations Cup (la finale è tra la sua Germania e il Cile). L'affare è stato coordinato dall'agente FIFA Gabriele Giuffrida e dal fratello dello stesso Rudiger, Sahr. Al giocatore, infine, cinque anni di contratto a 4 milioni di sterline l'anno. E' fatta, il Chelsea abbraccia Rudiger.