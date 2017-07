Ormai la Juventus ha deciso: vuole Danilo, terzino destro del Real Madrid classe '91. Obiettivo numero uno per la fascia destra, dove i bianconeri devono colmare il vuoto lasciato da Dani Alves (ha risolto il contratto coi bianconeri e ora firmerà col Manchester City). E la Juve insiste per Danilo, tant'è che ci sono stati nuovi contatti tra le parti, adesso più vicine. I bianconeri hanno pronta un'offerta da 15 milioni di euro più bonus, coi Blancos che ne chiedono 20.

Da lunedì inizia la trattativa col Real

Giorni importanti per l'affare-Danilo quindi, da lunedì inizierà ufficialmente la trattativa col Real Madrid, da capire se sarà portata avanti dall'intermediario (già incontrato da Paratici) direttamente in Spagna oppure con dei contatti telefonici. Queste le formule: la Juve vorrebbe Danilo in prestito con obbligo di riscatto, ora bisognerà capire le intenzioni del Real Madrid.

PSG su Alex Sandro



Dopo Dani Alves la Juventus potrebbe perdere anche l’altro esterno titolare dell’ultima stagione. Su Alex Sandro, infatti, c’è ormai da tempo il Chelsea di Antonio Conte, reduce dalla vittoria della Premier League. Ma, oltre alla squadra dell'ex Juventus, anche il Paris Saint Germain ha chiesto l’esterno brasiliano ai bianconeri: il direttore sportivo Antero Henrique lo aveva già avuto ai tempi del Porto. La Juventus, al momento, resiste, ma se il calciatore dovesse spingere per la cessione si potrebbe valutare anche la possibilità di inserire nella trattativa delle contropartite gradite come Blaise Matuidi e Serge Alain Aurier.