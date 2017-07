Una telenovela senza fine. "Rinnova? Non rinnova?". Prima il no, poi l'apertura. E adesso, dopo diverse settimane di trattative, manca soltanto l'ultimo ok definitivo. I rossoneri, tuttavia, sembrano vicini al prolungamento di contratto di Gigio Donnarumma, a seguito dell'offerta importante della società (6 milioni l'anno più un contratto anche al fratello Antonio). C'è ancora un po' di tensione tra le parti comunque, le ultime schermaglie prima del traguardo. Manca ancora l'accordo con Mino Raiola, agente del calciatore, riguardo commissioni e percentuali, bisogna sistemare ancora qualche dettaglio relativo alle clausole. E il Milan? Aspetta il sì definitivo, ma nel frattempo - forse per mettere pressione a Raiola - ha sondato altri portieri già sondati in precedenza, da Neto a Reina. Non vogliono essere beffati ancora. Tuttavia, nonostante tutto, c'è ottimisimo. Fiducia. Con Donnarumma verso il rinnovo.