Niente di nuovo sul fronte rossonero. Per una situazione che continua a tenere le parti in causa in uno stato di allerta. Ad oggi, infatti, non è stato ancora raggiunto un accordo economico tra il Milan e Mino Raiola, agente che cura gli interessi di Gianluigi Donnarumma, per quanto concerne commissioni e percentuali. Il rinnovo del portiere non è ancora da considerare cosa fatta e le trattative tra il club e il suo agente proseguono. Tuttavia, la società e la famiglia del giocatore – Gigio compreso – hanno già raggiunto un’intesa per quanto riguarda l’ingaggio, a fronte dell’importante offerta da 6 milioni di euro con un contratto anche per il fratello Antonio. Nonostante un possibile attrito, visto lo stato di cose, appare piuttosto remota l’eventualità che Donnarumma si separi da Raiola, specialmente prima di firmare il nuovo contratto col Milan. Per questo, quale che sarà l’esito di una trattativa che prosegue da settimane, il portiere continuerà a farsi rappresentare dalla famiglia Raiola. Per una situazione sì molto delicata, ma non compromessa.

Esami? No, grazie!

Donnarumma continua a far discutere, non solo per l’attesa del rinnovo di contratto col Milan. Il giocatore, infatti, avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità nella sessione suppletiva, opportunità che gli era stata concessa per i suoi impegni con la Nazionale Under 21. Tuttavia, invece di presentarsi alle prove d’esame, il portiere ha preferito volare ad Ibiza a godersi qualche giorno di vacanza prima di aggregarsi alla squadra. Un atteggiamento che ha scatenato due critiche da parte degli insegnanti del suo istituto e un appello del Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli.