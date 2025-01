Il Como sogna un regalo davvero prestigioso per il suo allenatore: è Nemanja Matic. Il centrocampista, che è amico ed ex compagno di Fabregas, garantirebbe affidabilità ed esperienza e prenderebbe in considerazione l'operazione nel caso in cui ci fossero le condizioni economiche

Il Como sogna un grande colpo in questa sessione di calciomercato invernale. Il club sta infatti puntando su Nemanja Matic. Il centrocampista è in ottimo stato di forma nonostante i suoi 36 anni e garantirebbe affidabilità ed esperienza alla squadra. Lo scorso anno il suo arrivo a Lione rappresentò una svolta per il club francese, passato poi dalla zona retrocessione all'Europa League. Quest'anno ha raccolto 13 presenze in Ligue 1 e 4 in Europa. Matic prenderebbe in considerazione il trasferimento a Como se ci fossero le condizioni economiche per chiudere una trattativa. E così il serbo ritroverebbe Fabregas, suo amico e compagno di squadra al Chelsea nel triennio 2014-2017 con cui vinse due Premier League (una con Mourinho e una con Conte). E, aspetto non secondario, Matic conosce già il campionato italiano avendo giocato nella Roma nella stagione 2022-23 con 35 presenze e due gol