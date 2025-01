Il club di Cairo continua a corteggiare il centrocampista scuola Inter, che ha dato il suo ok al trasferimento. La richiesta del Chelsea è arrivare a un ‘pacchetto’ totale di 20 milioni di euro con diritto di recompra a proprio favore

Il Torino vuole fortissimamente Cesare Casadei, il centrocampista scuola Inter, trasferito al Chelsea nell’estate del 2022 ed MVP del Mondiale Under 20 del 2023 con l’Italia. Il ragazzo ha dato il suo ok al trasferimento. Mentre i Blues stanno cercando di arrivare a un ‘pacchetto’ totale di 20 milioni di euro, magari con l’inserimento di un diritto di recompra in proprio favore. Al momento i granata sono arrivati a un’offerta di 12 milioni, con percentuale di futura rivendita. Ancora distanza quindi tra domanda degli inglesi e offerta dei granata, ma si proverà a chiudere a metà strada. Nelle giornate di martedì e mercoledì sono previsti nuovi contatti tra le parti. Il calciatore classe 2003 ha dato priorità proprio al Torino che gli sta dimostrando un grande interesse con una corte serrata.