Ha voluto solo il Milan, Andrea Conti. Arrivato in anticipo da Ibiza, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanze, è pronto a cominciare la sua nuova avventura in rossonero. Inseguito da Marco Fassone e Massimo Mirabelli nei primi giorni di questa sessione di mercato, è costato al Milan 25 milioni di euro. All’Atalanta andrà il giovane centrocampista Matteo Pessina. Accompagnato dal suo procuratore e dal Club manager del Milan Christian Abbiati, il settimo colpo di questo mercato per la squadra di Vincenzo Montella non ha avuto dubbi: "Sono contentissimo, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Sarà sicuramente emozionante, sono state ore molto intense ma sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".