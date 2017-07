C’è Andrea Conti per il Milan. Sarà l’ormai ex esterno dell’Atalanta il settimo acquisto della movimentata campagna acquisti estiva dei rossoneri. Il classe 1994, che ha terminato in anticipo le vacanze per cominciare la sua nuova avventura milanese, è arrivato questa mattina alle 8.00 alla clinica La Madonnina per sottoporsi ai consueti controlli medici, dopo che già nella giornata di giovedì era atterrato a Linate e aveva fatto visita al Centro Sportivo. Le visite, durate 4 ore, sono terminate verso le 12.00. Ora il giocatore attenderà l'idoneità del CONI, dopodiché andrà in sede per firmare il contratto che lo legherà al Milan. Poi arriverà l'ufficialità dell'affare: saranno 25 i milioni di euro che la società pagherà all’Atalanta, a cui va sommato anche il cartellino del giovane Pessina. I nerazzurri hanno detto sì al trasferimento dell’esterno dopo aver trovato l’accordo definitivo per il suo sostituto, che sarà Castagne del Genk. Conti, dopo aver completato gli iter di visite e firma, tornerà poi per qualche altro giorno in vacanza. Non bisogna dimenticare, infatti, che dopo il campionato non si è fermato quasi mai: prima è stato convocato da Ventura in Nazionale maggiore, poi ha disputato l’Europeo con l’Under 21, finito negli ultimi giorni di giugno.

Le prime parole

Già nella giornata di giovedì, una volta arrivato in città, Andrea Conti aveva espresso parole di gioia per il suo trasferimento in rossonero: "Sono contentissimo, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Sarà sicuramente emozionante, sono state ore molto intense ma sono molto contento".