L’attaccante del Liverpool ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non me ne sarei mai andato -le parole di Federico Chiesa- Il Liverpool è una delle top 5 al mondo ma la Juve è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Andrò in ritiro in Usa e parlerò con Iraola. Il Como? Sono aperto a tutto, Fabregas è un allenatore top". Quindi sull’interesse dell’Inter per il compagno Jones: "Mi ha chiesto come si vive in Italia, è forte, i nerazzurri fanno bene a pensarci" CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il presente ancora al Liverpool e la necessità di parlare con il nuovo allenatore Iraola. Per il futuro la voglia di tornare in Italia e alla Juve. Senza escludere l’opzione Como con Fabregas. Federico Chiesa ha parlato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, raccontando come il più grande dei suoi problemi, al Liverpool, sia stato lo scarso minutaggio: "Dall’inizio del 2026 ho giocato veramente poco. Col Liverpool ho un gran rapporto, a gennaio il club e Slot mi dissero che non potevo andare via, c’era bisogno di me anche per una questione numerica. Eravamo in emergenza. Ho capito la situazione e sono rimasto col sorriso, si parla sempre di Liverpool, lo scorso anno mi hanno fatto vincere la Premier. Se potevo tornare alla Juve? Il Liverpool mi aveva informato, poi la trattativa con la Juve non è andata a buon fine. Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato. Mi è andata bene, sono ripartito da una delle top 5 al mondo. Però la Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò”.

Chiesa: "Como? Sono aperto a tutto: Cesc un top" "Voglio giocare -ha proseguito Chiesa, parlando del suo futuro- se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Il Como una possibilità? Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve".

Chiesa: “Jones mi ha chiesto come si vive in Italia” A proposito dell’interesse del Liverpool per il suo compagno Curtis Jones, Chiesa ha rivelato: "Mi ha chiesto solo come si vive in Italia. Gli ho detto che si sta benissimo e il meteo è migliore di quello di Liverpool, che a parte quello è un posto speciale. Jones è davvero forte tecnicamente, fa bene l’Inter a pensarci. Alisson? Da quello che sento, resta in Inghilterra: poi vediamo. Parliamo di uno dei migliori cinque portieri al mondo. Vlahovic? Mi dispiace, lo avrei visto alla Juventus ancora molti anni. Gli voglio bene gli auguro il meglio. Magari in Inghilterra. La Premier è il top, giocano tutti con intensità massima e all’attacco".