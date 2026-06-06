Inter, la conferenza stampa di Marotta LIVE dal Festival della Serie A

Che differenze e analogie ci sono tra lei e Chivu?

"Con me c'è qualche anno di differenza, lui è giovane, ha entusiasmo, un avvenire. Sta crescendo di giorno in giorno ed è molto carico. Diciamo anche che il ruolo dell'allenatore negli ultimi anni è cambiato, io ho iniziato in un calcio dove l'allenatore dava del lei ai giocatori, oggi non è logico. Lui sa gestire ragazzi che, oggi, sono più emancipati rispetto ai giocatori passato. L'allenatore di oggi deve essere anche un po' psicologo. Chivu ha tutto questo".