Inter, la conferenza stampa di Marotta LIVE dal Festival della Serie A
Dopo la presentazione ufficiale del calendario del prossimo campionato, continuano gli eventi della Lega Serie A al Teatro Regio di Parma. Tra poco parla il presidente nerazzurro Marotta, tra scudetto, double e il mercato alle porte. Segui qui tutte le sue parole LIVE
IL CALENDARIO DELL'INTER - TUTTE LE GIORNATE DELLA A 2026/27
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Quando rinnova Chivu?
"L'ho sempre definito un atto formale, da parte di entrambi c'è la volontà di andare avanti insieme. C'è l'accordo e sarà siglato appena tornerà dalla vacanza che sta facendo"
Che differenze e analogie ci sono tra lei e Chivu?
"Con me c'è qualche anno di differenza, lui è giovane, ha entusiasmo, un avvenire. Sta crescendo di giorno in giorno ed è molto carico. Diciamo anche che il ruolo dell'allenatore negli ultimi anni è cambiato, io ho iniziato in un calcio dove l'allenatore dava del lei ai giocatori, oggi non è logico. Lui sa gestire ragazzi che, oggi, sono più emancipati rispetto ai giocatori passato. L'allenatore di oggi deve essere anche un po' psicologo. Chivu ha tutto questo".
Il rinnovo è a un passo, ma cosa ha portato Chivu all'Inter?
"L'allenatore in una squadra è un leader, gestisce un gruppo che diventa squadra. C'è una differenza: un gruppo è un insieme, una squadra condivide valori e obiettivi. Ecco, la squadra lo ha riconosciuto come leader".
Un anno fa di questi tempi si parlava dell'arrivo di Chivu…
"Intanto fatemi dire che è sempre bello essere qui, il calcio è anche un fenomeno sociale. Vedo qui tanti giovani, mi fa molto piacere. Una delle caratteristiche di un manager sono coraggio e consapevolezza, noi eravamo reduci della debacle della finale col Psg, l'addio di Inzaghi non era certo, ma plausibile, e serviva una soluzione. Avevamo già in mente un profilo e, senza dubbi, siamo andati su Chivu".
Inizia l'evento con Beppe Marotta. Siamo giunti alla terza edizione del Festival della Serie A organizzato dalla Lega Calcio.
Inter: esercitato diritto di recompra dal Bruges per Aleksandar Stankovic
Aleksandar Stankovic torna all'Inter. Il club ha esercitato il diritto di riacquisto dal Club Brugge e ha blindato il centrocampista serbo con un contratto fino al 30 giugno 2031. Dopo una stagione da protagonista in Belgio, il classe 2005, figlio di Dejan, rientra alla base. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato a diversi club di Premier ma la volontà del giocatore è sempre stata quella di vestire la maglia nerazzurra.
Marotta spiega il calciomercato dell'Inter: "Palestra piace a tanti, anche a noi"
A margine della presentazione del calendario Serie A 2026/27, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato del calciomercato nerazzurro: "Palestra piace a tanti club e anche a noi, ma siamo in una fase troppo preliminare per chiudere delle operazioni. Rinnovo di Chivu? Abbiamo raggiunto un accordo che verrà ufficializzato nei prossimi giorni"
Derby a San Valentino e non solo: il calendario dell'Inter
Il nuovo campionato dei nerazzurri, campioni d'Italia, inizierà contro la neopromossa Monza, poi subito il big match col Napoli alla 3^. I due derby alla 10^ e alla 24^ giornata, contro la Juve si chiuderà il girone d'andata, mentre l'ultima di ritorno sarà in casa del Sassuolo
Marotta LIVE alle 9.45
Dopo la presentazione ufficiale del calendario del prossimo campionato, continuano gli eventi al Teatro Regio di Parma. Tra poco parla il presidente nerazzurro Marotta, tra scudetto, double e il mercato alle porte. Segui qui tutte le sue parole LIVE