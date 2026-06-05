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Juventus, si insiste per Brahim Diaz e Dibu Martinez: le news di calciomercato

Calciomercato

La Juventus continua a muoversi sul mercato. I bianconeri insistono su Brahim Diaz, che però vorrebbe rimanere al Real Madrid. La squadra di Spalletti è anche alla ricerca di un nuovo portiere e insiste per Emiliano Martinez e Vicario

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Dopo una stagione complicata e terminata al sesto posto in classifica, la Juventus si prepara a potenziare la squadra sul mercato. I bianconeri insistono per Brahim Diaz, individuato come il trequartista giusto da regalare a Luciano Spalletti, tanto che in giornata ci sono stati nuovi contatti. La Juventus vuole convincerlo ma per il momento l'intenzione del classe 1999 è quella di rimanere al Real Madrid. Molto dipenderà da Mourinho, prossimo allenatore dei Blancos. Il trequartista marocchino piace anche alla Roma.

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Nel frattempo i bianconeri restano anche alla ricerca di un nuovo portiere. I costi per arrivare all'argentino restano alti, visto che il classe 1992 guadagna 7 milioni di euro netti fino al 2028, mentre il costo del cartellino è di circa 5 milioni di euro. Discorso diverso, invece, per Vicario, che ha un costo del cartellino decisamente più alto, sui 15 milioni, ma un ingaggio molto meno elevato.

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