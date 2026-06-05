Il Fenerbahce potrebbe fare un tentativo per Calhanoglu ma l'Inter resta serena sul giocatore. Dopo aver esercitato la recompra per riportare in nerazzurro Stankovic, si ragiona sul suo futuro tra possibile permanenza e offerte che arriveranno in estate MAROTTA: "PALESTRA CI PIACE MA È PRESTO PER ABBINARLO A NOI"

Il Fenerbahce potrebbe fare un tentativo a breve per Calhanoglu dell'Inter. Sarebbe l'idea che ha in testa Hakan Safi, candidato alla presidenza del club turco che ha già dichiarato pubblicamente di aver trovato l'accordo con Mason Greenwood. "È un nostro calciatore. Ha voluto e accettato di venire al Fenerbahçe proprio negli anni più importanti e produttivi della sua carriera", ha spiegato Safi. L'Inter resta però serena, sapendo la volontà del giocatore che è fondamentale per il progetto tecnico del club nonostante le campagne elettorali turche.

Il futuro di Aleksandar Stankovic Aleksandar Stankovic è stato riacquistato dall'Inter che ha esercitato l'opzione di recompra a 23 milioni e gli ha offerto un contratto fino al 30 giugno 2031. Il classe 2005 vorrebbe restare in nerazzurro per giocarsi le sue chance con Chivu, ma dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per lui questa estate. Approfondimento Sulle orme del 'Drago': Aleksandar Stankovic