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Inter, su Calhanoglu c'è il Fenerbahce. La situazione di Stankovic e le news di mercato

Calciomercato

Il Fenerbahce potrebbe fare un tentativo per Calhanoglu ma l'Inter resta serena sul giocatore. Dopo aver esercitato la recompra per riportare in nerazzurro Stankovic, si ragiona sul suo futuro tra possibile permanenza e offerte che arriveranno in estate

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Il Fenerbahce potrebbe fare un tentativo a breve per Calhanoglu dell'Inter. Sarebbe l'idea che ha in testa Hakan Safi, candidato alla presidenza del club turco che ha già dichiarato pubblicamente di aver trovato l'accordo con Mason Greenwood. "È un nostro calciatore. Ha voluto e accettato di venire al Fenerbahçe proprio negli anni più importanti e produttivi della sua carriera", ha spiegato Safi. L'Inter resta però serena, sapendo la volontà del giocatore che è fondamentale per il progetto tecnico del club nonostante le campagne elettorali turche. 

 

Il futuro di Aleksandar Stankovic

Aleksandar Stankovic è stato riacquistato dall'Inter che ha esercitato l'opzione di recompra a 23 milioni e gli ha offerto un contratto fino al 30 giugno 2031. Il classe 2005 vorrebbe restare in nerazzurro per giocarsi le sue chance con Chivu, ma dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per lui questa estate. 

Approfondimento

Sulle orme del 'Drago': Aleksandar Stankovic

Marotta: "Stankovic operazione necessaria e dovuta"

A margine della presentazione del calendario della Serie A 2026/2027, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato la recompra di Aleksandar Stankovic: "Abbiamo fatto questa operazione perché era quasi necessaria e dovuta. Abbiamo esercitato la ricompra perché ha fatto un grande campionato, una grande stagione e percorso in Champions. È un giocatore che era importante tutelare dal punto di vista patrimoniale, mentre dal punto di vista progettuale vedremo più avanti, mi sembra prematuro. Affronteremo con calma quella che potrebbe essere una politica di evoluzione di quello che è il nostro modello standard da qualche anno, ovvero andare a identificare giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci un contributo, partendo sempre dalla prerogativa di avere uno zoccolo duro di italiani che serve per arrivare lontani".

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