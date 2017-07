Un confronto che, a questo punto della trattativa, potrebbe essere decisivo. Beppe Marotta e Karl-Heinz Rummenigge, in rappresentanza di Juventus e Bayern Monaco, stanno discutendo del trasferimento di Douglas Costa in bianconero. Insieme a loro, presente anche Giovanni Branchini come intermediario per l’operazione. Da definire soltanto gli ultimi dettagli, le cifre dovrebbero essere confermate: 6 milioni di euro per il prestito, molto probabilmente annuale, più altri 40 milioni per il riscatto obbligatorio. Restano ancora da comprendere quali saranno le condizioni che faranno scattare l’obbligo, quindi se saranno legate alle presenze collezionate dal giocatore o ad altri fattori. L’esterno, ad ogni modo, in mattinata non si è allenato con la squadra e attende il via libera del Bayern per partire alla volta di Torino, dove conta di essere tra stasera e domattina per sostenere le visite mediche. Conclusi anche gli accertamenti di rito, potrà raggiungere la squadra in ritiro.

Gli indizi di mercato

Un ulteriore segnale dell’imminente cessione di Douglas Costa è costituito dall’arrivo a Monaco di Baviera di James Rodriguez, che è stato ufficializzato. I tedeschi infatti hanno legato l’acquisto del colombiano alla cessione dell’esterno, che quindi è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. Un ulteriore indizio, dunque, verso la chiusura dell’operazione. Intanto, il club studia la prossima strategia. In discussione c’è il possibile acquisto di Federico Bernardeschi, il cui valore di mercato, secondo la Fiorentina, è molto simile se non superiore a quello di Douglas Costa. Qualora venisse comprate l’esterno viola, potrebbe essere seriamente considerata la cessione di Juan Cuadrado, che i bianconeri valutano non meno di 30 milioni di euro.