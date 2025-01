Due attaccanti che possono partire e un grande obiettivo dal Brasile. Fiorentina al lavoro per ritoccare il reparto sul mercato: chi è sul piede di partenza sono Christian Kouamé e Jonathan Ikoné , punte dai tanti estimatori sia in Italia che all'estero. E proprio lontano dal nostro Paese resta d'attualità l'obiettivo della dirigenza viola: si tratta di Luiz Henrique , ala brasiliana del Botafogo e della Nazionale. Ecco il giocatore che il presidente Commisso vuole regalare a Firenze, big per il quale la Fiorentina ha offerto finora 20 milioni di Euro. Il club brasiliano ne chiede 30 , distanza che andrà colmata per entrare nel vivo della trattativa.

Chi è Luiz Henrique

Classe 2001 cresciuto nel Fluminense, attaccante esterno e mancino tutto strappi e dribbling, il giocatore brasiliano aveva già tentato l'avventura in Europa dopo aver vinto il campionato nel 2022: ci aveva scommesso il Betis Siviglia, investimento da 10,4 milioni di euro per un'avventura durata un anno e mezzo (64 presenze con 4 gol e 10 assist). Tornato in patria al Botafogo, Luiz Henrique ha impressionato proprio nel 2024 tra club e Nazionale: campione in Libertadores (segnando anche in finale all'Atletico Mineiro) e Pallone d'Oro sudamericano, l'ex Fluminense ha accumulato 12 reti e 6 assist convincendo anche nella Seleçao. Convocato per la prima volta lo scorso settembre, Luiz Henrique ha segnato contro Cile e Perù entrando stabilmente nelle convocazioni del CT Dorival. E ora potrebbe tornare protagonista in Europa.