Didier Deschamps ha annunciato l'addio da commissario tecnico della Francia, incarico che terminerà dopo il Mondiale del 2026. Come anticipato nelle ultime ore da L'Equipe, l’allenatore classe 1968 ha confermato la volontà di non rinnovare il suo contratto con la Federazione. Lo ha fatto in un’intervista alla TV nazionale (TF1) trasmessa in un estratto da LCI: "Non sono qui per fare un annuncio, ma il mio incarico terminerà nel 2026. Sono qui dal 2012 e ho programmato fino al 2026 col prossimo Mondiale. Si fermerà lì perché prima o poi deve fermarsi lì. Nella mia testa è molto chiaro. Per tutto questo tempo ho avuto lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere la Francia ai massimi livelli. E il 2026 sarà il momento giusto. Non vorremmo mai che una cosa bella finisca, ma bisogna sapere dire basta. C'è vita anche dopo: non so cosa mi riserverà, ma sarà anche altro di buono. E a quel punto saranno passati 14 anni, sono tanti… Non sono qui per i record: la cosa più importante è che la Francia sia rimasta ai vertici dove è stata per molti anni”.