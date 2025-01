I bianconeri hanno fatto un altro tentativo per Hancko, ma il Feyenoord ha detto no. I discorsi riprenderanno eventualmente in estate: nel frattempo si attendono sviluppi per Araujo e Antonio Silva. E in attacco ci sono due nomi in pole

La Juve continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo dopo gli infortuni a lungo termine di Bremer e Cabal e l'imminente partenza di Danilo. Un obiettivo dei bianconeri resta David Hancko, per cui è stato effettuato un nuovo tentativo, ma la risposta del Feyenoord è stata ancora negativa . Gli olandesi non vogliano privarsi del centrale slovacco per centrare un'altra qualificazione alla Champions e non avrebbe il sostituto. Eventuali discorsi, dunque, saranno rimandati all'estate. Per gennaio a questo punto resta calda la pista Araujo : la Juventus aspetta la risposta e una possibile apertura del Barcellona e sarebbero pronti anche a un investimento a titolo definitivo. Resta in lista anche il nome di Antonio Silva del Benfica .

I due nomi per l'attacco: Kolo Muani e Fullkrug

Difesa, ma non solo. Si cerca anche un attaccante da alternare a Vlahovic e ci sono due centravanti in pole: il primo è Randal Kolo Muani, al Psg dal 2023 (lo pagò 95 milioni all'Eintracht) e autore di 2 gol in 16 partite in questa stagione. L'altro è Niclas Fullkrug, desideroso di lasciare il West Ham dopo aver giocato solo 368 minuti in questa Premier (anche lui 2 reti) ma è da vedere come si evolve la situazione in casa Hammers visto che è sempre più vicino l'esonero di Lopetegui e l'arrivo di Potter sulla panchina londinese. Per entrambi l'idea dei bianconeri è quella di un prestito.