Il conto alla rovescia è terminato, Donnarumma ha firmato il suo rinnovo di contratto con il Milan. Al termine di un ultimo vertice durato quasi tre ore, Gianluigi Donnarumma ha firmato il prolungamento del contratto che lo lega al Milan fino al 2021 con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Davanti a papà Alfonso, è diventato ufficialmente un giocatore del Milan anche il fratello Antonio, come previsto nell'intesa trovata giorni fa dal club con il portiere e la famiglia, assistito dagli agenti Mino ed Enzo Raiola.

Il portiere rossonero, rientrato questa mattina alle 11.20 con un volo privato dalle sue vacanze a Ibiza, non ha perso tempo e si è subito diretto a Casa Milan, dove è arrivato poco dopo le 15 assieme al fratello Antonio, ingaggiato dai rossoneri come terzo portiere. Accordo quadriennale da sei milioni di euro a stagione e firma adesso finalmente arrivata; contratto di quattro anni anche per il fratello Antonio, che guadagnerà 1 milione di euro a stagione. La dirigenza rossonera, adesso, partirà alla volta di Lugano, dove il Milan scenderà in campo per un'amichevole. In Svizzera, saranno presenti la maggior parte dei nuovi acquisti: Musacchio, Rodriguez, Borini, Çalhanoglu e Kessié. L’incontro è previsto per oggi, alle ore 19, e sarà possibile seguirlo in tutto il mondo, con le dirette social su Facebook e Weibo sui profili ufficiali e anche sul canale televisivo della squadra.