Il Como è una delle squadre della Serie A più attive al momento sul mercato, sia in entrata che in uscita. Mentre si prepara ad accogliere il 19enne Diao, infatti, un attaccante potrebbe andare via a gennaio. Si tratta di Andrea Belotti che, dopo le ultime esperienze con Roma e Fiorentina, non ha trovato con i lombardi lo spazio che sperava e cerca un'altra soluzione che gli permetterebbe di sentirsi più protagonista. A dargli questa chance potrebbe essere il Venezia , a cui ha segnato in questa prima metà di campionato nel 2-2 del Penzo. Potrebbe lasciare i lagunari, invece, Antonio Candela: su di lui il Pisa è attualmente in pole rispetto sul Sassuolo.

I numeri di Belotti in stagione

Arrivato in estate per 4.5 milioni, il Gallo è sceso in campo 15 volte in questo campionato (più una presenza in Coppa Italia) per un totale, però, di soli 551 minuti. Magro anche il bottino dei gol: solo 2, con quello siglato al Verona oltre alla già citata rete contro il Venezia. Con i suoi 114 centri, è il terzo miglior marcatore in attività in Serie A.