Ospite a ‘Calciomercato - L’originale’, Piero Ausilio ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter, a partire dalle trattative più vicine alla conclusione, come quella per Colidio: “Non possiamo confermare l'operazione perché non è stata chiusa. Ci sono ottime possibilità ma verrà chiusa solo a gennaio perché è un minore”, ha detto il direttore sportivo. Che poi ha aggiunto su Dalbert, altro obiettivo nerazzurro: “C'è una trattativa, abbiamo manifestato interesse. È una cosa lunga, il Nizza non vuole venderlo, bisogna avere pazienza e strategia. Dobbiamo rispettare le scelte del club francese”. Nainggolan è invece un sogno: “So poco in merito, seguo la sua vicenda come quella di altri. Ognuno deve guardare in casa propria, devo pensare ai miei di problemi e migliorare la nostra squadra e stare attenti a quello che il mercato offre. Ad oggi Nainggolan non è mai stato messo sul mercato ed è giusto rispettare questo. Mi occupo dell'Inter, non della Roma. Lucas Lima? È un buon giocatore”.

Il punto sulle uscite

Ausilio ha anche parlato di diversi giocatori che potrebbero lasciare l’Inter questa estate, a partire da Perisic, su cui c’è il forte interesse dello United: “Non ci siamo - ha confessato il ds - qui si allena molto bene. Non abbiamo preso in considerazione nulla di quello che hanno offerto”. Su Jovetic: “Nulla di nuovo. Medel-Tigres? Non li ho mai sentiti, ad essere onesto”. Gabigol sembra invece poter restare, dopo le voci su un presunto prestito all’estero: “Non è una cosa così strana che abbia fatto fatica. Arriva da un campionato diverso, ci sta avere difficoltà di ambientamento e tattiche. Il calcio brasiliano è più individualista del nostro. Doveva crescere anche fisicamente, lui lavora tanto e bene. Ha voglia di imparare e diventare importante. Dobbiamo capire quale sia il percorso migliore per la sua crescita. Deve diventare un giocatore da Inter. Magari farà bene un prestito, valuteremo con Spalletti”.