È ufficiale: Kevin De Bruyne saluterà il Manchester City al termine di questa stagione. Il centrocampista belga, in scadenza a giugno 2025, ha annunciato con un post sui propri profili social che non rinnoverà il contratto con i Citizens: "Questi saranno i miei ultimi mesi come giocatore del City. Questa città, il club e i tifosi mi hanno dato tutto. Manchester sarà sempre casa per me e la mia famiglia".

I retroscena dietro l'addio La decisione di lasciare il City è stata presa nelle ultime ore, con De Bruyne che, prima di annunciarla sui social, ha scelto di comunicarla alle persone più vicine nel club. A inizio anno, il City era pronto a offrirgli il rinnovo di contratto, con le parti che non hanno subito trovato l'accordo. Poi, è arrivata la crisi: gli infortuni sempre più frequenti di De Bruyne e la voglia di rifondare del City hanno portato il club di Manchester a fare qualche passo indietro, con i rapporti che si sono raffreddati fino quasi ad azzerarsi. Da lì De Bruyne, in scadenza, ha capito di non essere più fondamentale.