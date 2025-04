Thomas Müller dirà addio al Bayern Monaco: la leggenda del club bavarese ha annunciato che lascerà il club dopo 25 anni. Nel post pubblicato su Instagram, spiega che avrebbe voluto prolungare il suo contratto per un'altra stagione, ma che la dirigenza non gli ha proposto un rinnovo: "La società ha deciso di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non è in linea con i miei desideri, è importante che il club segua i suoi progetti" CALCIOMERCATO, I MIGLIORI SVINCOLATI A GIUGNO

È ufficiale: Thomas Müller dice addio al Bayern Monaco dopo 25 anni. Il centrocampista tedesco, 35 anni, due volte vincitore della Champions League (2013 e 2020) e campione del mondo con la Germania (2014) ha annunciato oggi che lascerà il Bayern a fine stagione, club in cui è arrivato nel 2000. L'annuncio arriva attraverso il sito ufficiale del club e attraverso un messaggio pubblicato su Instagram - una lettera in cui emerge la sua volontà di rimanere nel club tedesco, scontrandosi però con il mancato rinnovo da parte della società. Il due volte vincitore del triplete e campione del mondo giocherà le sue ultime partite per il Bayern durante la Coppa del mondo per club FIFA, che si terrà negli USA dal 15 giugno al 13 luglio.

Freund: "Decisione presa per motivi di pianificazione" Il primo annuncio dell'addio di Thomas Müller arriva sul sito ufficiale del Bayern Monaco, con le parole del campione tedesco: "È chiaro che oggi non è un giorno come gli altri per me. I miei 25 anni da giocatore dell'FC Bayern Monaco giungeranno al termine in estate. È stato un viaggio incredibile, plasmato da esperienze uniche, grandi incontri e trionfi indimenticabili. Provo immensa gratitudine e gioia per aver potuto intraprendere questa carriera con il mio amato club. Il legame speciale con il club e i nostri fantastici tifosi rimarrà per sempre. Ciò che desidero come addio dovrebbe essere chiaro: titoli che possiamo festeggiare insieme e momenti che ricorderemo con affetto per molto tempo. Daremo il massimo nelle prossime settimane per riportare il titolo di campionato a Monaco e raggiungere la nostra ambita "Finale Dahoam". Facciamolo insieme". Questo invece il commento del Presidente Herbert Hainer: "Thomas Müller è tra le personalità più eccezionali nella storia dell'FC Bayern". Presenti anche le parole del Direttore Sportivo Christoph Freund: "Thomas Müller: niente trucchi, niente spettacolo, solo un'incredibile dose di istinto e una straordinaria lettura del gioco, un calciatore puro. Non ce ne sarà mai un altro come lui, questo è certo, e ha interiorizzato l'FC Bayern fin da giovane. Questa decisione è stata estremamente dura, come tutti possono capire. Alla fine è stata presa per motivi di pianificazione della squadra, e la cosa più importante è che ci si possa guardare negli occhi dopo. Ora faremo tutto il possibile per finire con più trofei".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas Müller (@esmuellert) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie